Nutricia запустила проект в помощь онкологическим пациентам "Силы есть!"
Что испытывает человек, который столкнулся с онкологией? Страх, боль, чувство безысходности… Образовательный проект "Силы есть" призывает иначе взглянуть на ситуацию, в которой подчас теряется человек, услышавший этот диагноз.
Сегодня в России и в мире есть отличные больницы, прекрасные врачи и отважные пациенты, которые побеждают болезнь. Проект, инициированный компанией Nutricia Advanced Medical Nutrition при поддержке Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!", помогает найти в себе силы для борьбы с раком и рассказывает о том, какую роль играет здесь специализированное питание.
Лицом кампании стала известная российская писательница Дарья Донцова, которая сама победила рак груди. Сегодня она активно помогает другим людям пройти через это испытание.
"Рак боится сильных, — уверена Донцова. — Тех, кто говорит: "Да, я не очень хорошо себя чувствую, ну и что, я никогда не сдамся". Мой многолетний опыт общения с онкобольными показывает, что оптимист быстрее выздоравливает. Тот, кто дерется с болезнью, побеждает".
Однако важно понимать, что драться с онкологией у некоторых пациентов просто нет возможности. В период лечения и восстановления люди часто сталкиваются с физическим истощением, слабостью и потерей веса. А в гонке за новыми методами лечения и в ожидании препаратов забывают о том, что лежит в основе любого терапевтического процесса, – поддержание веса и сил.
По данным опроса, проведенного Ассоциацией "Здравствуй!", в России 92% онкологических больных испытывают трудности с питанием, из-за чего получают недостаточное количество энергии и белка и сильно теряют вес. Директор центра онкологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова, доктор медицинских наук, академик Игорь Владимирович Решетов рассказывает:
"Нутритивная недостаточность является частым осложнением самого онкологического процесса, а также тех агрессивных методов лечения, которые применяются в онкологии. Прием обычной пищи у больных зачастую невозможен, поэтому специализированное питание является одним из важнейших компонентов ведения пациентов до и после операции. Его раннее назначение помогает снизить количество осложнений, улучшить качество жизни пациента, придать силы в борьбе с болезнью и продолжить лечение".
Разработкой и производством такого лечебного питания уже не один год занимается научно-исследовательский центр Nutricia Advanced Medical Nutrition. В одной маленькой бутылочке 125 мл их продукта Nutridrink Compact Protein содержится повышенное количество белка, калорий и других питательных веществ, а именно: 18 г белка, 300 ккал, 14 витаминов и 15 минералов. Это соответствует 3 яйцам, 2 стаканам молока, 4 кускам хлеба, 100 граммам говядины. Таким образом, больной может есть немного, но при этом получать все необходимое для того, чтобы набираться сил для сопротивления болезни.
"О том, что нутритивная поддержка необходима и помогает победить рак, в России знают немногие, – подчеркнула исполнительный директор компании Nutricia Advanced Medical Nutrition в России Юлия Костина. — Мы задумали этот информационно-образовательный проект "Силы есть", чтобы исправить ситуацию и привлечь внимание общественности. Мы верим, что совместными усилиями мы поможем нашим пациентам бороться с болезнью".
В рамках кампании "Силы есть!" Nutricia Advanced Medical Nutrition и Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!" опубликовали результаты проведенного исследования, а также выпустили совместно с Дарьей Донцовой книгу "Силы есть!". Это истории десяти смелых людей, которые смогли победить рак. И все это ради того, чтобы еще раз доказать: жажда жизни, позитивная среда и правильное питание могут стать источником необыкновенной силы.
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