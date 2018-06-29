Начальника управления Минобороны обвинили в "арктическом" хищении

Главу управления навигации и океанографии Министерства обороны России Сергея Травина обвиняют в краже почти 70 миллионов рублей. Из материалов следствия известно, что эти деньги были выделены на определение внешних границ континентального шельфа РФ в Ледовитом океане, пишет агентство "Интерфакс".

Также по этому уголовному делу проходят начальник океанографического отдела этого же управления Леонид Шальнов, заместитель начальника "208 центрального картографического производства ВМФ" Алексей Глазко и глава "Управляющей компании Проминвест" Борис Савельев. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.