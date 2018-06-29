Вопрос жизни и смерти: почему не стоит часто менять лечащих врачей
Команда учёных и практикующих врачей из Университета Эксетера в Великобритании выяснила интересный факт: пациенты, которые постоянно посещают одного и того же врача, имеют более низкие показатели смертности по сравнению с теми, кто чаще меняет докторов.
Специалисты отмечают, что это первый систематический обзор такого рода: взаимосвязь между коэффициентом смертности и наблюдением у одного врача в течение длительного периода времени ранее никто не изучал.
"Пациенты давно знают, что важно, какой врач следит за их здоровьем и насколько близко они могут общаться с ним", — рассказывает сэр Денис Перейра Грей (Denis Pereira Gray), который 38 лет проработал врачом общей практики.
По его словам, до сих пор считалось, что смена специалиста зависит от удобства или личных мотивов пациента. Однако очевидно, что это, в то же время, вопрос качества медицинского обслуживания, в буквальном смысле "вопрос жизни и смерти".
В ходе работы команда проанализировали данные 22 научных исследований, проводившихся с 1996 по 2017 год в девяти странах мира с различными системами здравоохранения, включая Англию, Францию, США, Канаду и Южную Корею.
Результаты метаанализа показали, что в 18 работах прослеживается общая тенденция: при постоянных контактах пациентов с одними и теми же лечащими врачами в течение как минимум двух лет уровень смертности первых снижается.
К примеру, в одном из исследований участниками стали почти 400 тысяч жителей Тайвани с сахарным диабетом. Оказалось, что среди тех людей, которые посещали одного и того же врача, уровень смертности был в два раза ниже, чем среди пациентов, которые меняли врачей.
При этом статистики подчёркивают, что речь идёт не только о семейных врачах и врачах общей практики, но также о более узких специалистах, например, хирургах и психиатрах.
"Непрерывность наблюдения формируется, когда пациент и врач часто встречаются друг с другом и узнают друг друга. Это приводит к улучшению коммуникации, удовлетворённости пациентов, соблюдению медицинских советов и менее частому использованию больничных услуг", — рассказывает ведущий автор работы профессор Филип Эванс (Philip Evans).
"Когда пациенты видят врача, которого уже знают, они говорят с ним более свободно и дают гораздо больше актуальной информации, иногда довольно личной, например, делятся тревогами, и врач может адаптировать советы и рекомендации гораздо более эффективно", — добавляет Перейра Грей.
Эванс заключает, что сегодня медицинские технологии и новые методики лечения доминируют над человеческим фактором во врачебной практике (особенно с учётом внедрения робототехники). Но, несмотря на это, именно последний может в какой-то момент стать приоритетным и помочь прожить дольше.
Научная статья с более подробным описанием этого исследования была опубликована в издании BMJ Open.
Напомним, что ранее учёные выяснили ещё один интересный фактор, влияющий на ход лечения. Это время суток. Оказалось, что от него зависит эффективность действия лекарств и даже успех некоторых операций.
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