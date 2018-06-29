"Тинькофф" предупредил о проблемах с переводами

Клиенты "Тинькофф банка" могут столкнуться с трудностями при переводе денежных средств. Кроме того, возможны задержки в поступлении денег при переводе денег с карты банка.

Как рассказали ТАСС в службе поддержки, в настоящий момент устранением проблемы занимаются специалисты.

"Тинькофф банк" был открыт в 2006 году. Он стал первым российским банком, который работает без офисов. Все операции проводятся по телефону или через интернет. Олег Тиньков ранее объяснял сбои в работе банка "своеобразной платой за слишком быстрый рост". Между тем в прошлом году прибыль "Тинькофф банка" выросла на 73%.