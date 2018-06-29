Греция и Испания будут принимать беженцев вместо Германии

Германия, Греция и Испания достигли консенсуса по вопросу о миграции. Греция и Испания в будущем будут принимать мигрантов, которые достигнут германо-австрийской границы, пояснила канцлер Германии Ангела Меркель.

Это соглашение достигнуто на переговорах в Брюсселе на саммите Евросоюза, сообщает ТАСС. При этом, добавил представитель германского правительства Штеффен Зайберт, ФРГ обязалось принять находящихся в Греции и Испании родственников беженцев, которые приехали ранее в Германию.

Согласовать текст компромиссного документа по миграции — лишь часть задачи, подчеркнул глава Евросовета Дональд Туск. Он считает, что его реализация будет не менее легкой.

Удовлетворительными считает итоги брюссельского саммита ЕС премьер Испании Педро Санчес.

Заседание Евросовета проходит в Брюсселе 28-29 июня. Лидеры 28 стран ЕС согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы и вне ее.

"Это не лучшее соглашение, но соглашение. Хотелось более прочного, продвинутого соглашения, но это хорошее соглашение, которое позволит нам двигаться дальше по принципиальному вопросу", — заявил премьер Испании Педро Санчес.

Для Испании было важно, что ЕС признал, что западное направление оказалось под давлением мигрантов и Евросоюз при этом не повернулся к Мадриду спиной, выделив Испании и Марокко больше экономических ресурсов. Важным также стало решение о выделении 500 миллионов евро в фонд помощи Африки из общеевропейского резервного фонда.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Варшава против создания центров приема мигрантов внутри Евросоюза. Это была двухгодичной давности идея премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"В то же время, если Италия, или Греция, или какая-либо другая страна имеет уже такой центр, мы не можем противиться их суверенным решениям, более того, мы считаем, что должны помогать странам, расположенным на юге Европейского союза", — добавил польский премьер.