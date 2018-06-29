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Археология и история 1 час назад
В Мехико раскопали огромное сооружение из человеческих черепов
В столице Мексики археологи раскопали цомпантли – ритуальное сооружение, на которое нанизывались черепа принесённых в жертву людей. Об этом сообщает журнал Science.
Сооружение внешне было похоже на старомодный ныне инструмент – счёты. Между двух деревянных столбов были протянуты деревянные перекладины, а на них нанизаны пробитые с боков черепа. Рядом с этим жутким объектом располагались две башни, в которых черепа использовались как строительный материал наряду с камнями.
Цомпантли в ацтекской столице Теночтитлане (современный Мехико) были описаны испанскими конкистадорами. По их подсчётам, на "стойку" было нанизано 130 тысяч человеческих черепов. Однако историки не склонны верить каждому письменному источнику, что называется, на слово. Ведь автор текста мог быть плохо информирован или предвзят. В частности, завоевателям было выгодно выставлять разрушенную цивилизацию исчадием ада, чтобы оправдать её уничтожение. Поэтому специалисты долго сомневались в существовании цомпантли здесь и вообще где бы то ни было.
Теперь сомнений не осталось. Нынешнее открытие было сделано благодаря раскопкам, которые начались в 2015 году по классическому сценарию: учёные проводили археологическое обследование площадки перед строительством. Специалистов сразу же поразило обилие фрагментов человеческих черепов. Вскоре археологи обнаружили одну из башен, соседствовавших с цомпантли.
Теперь, когда позади два сезона раскопок, выполненных специалистами из Национального института антропологии и истории Мексики (Instituto Nacional de Antropología e Historia) можно с уверенностью говорить, что обнаружены и цомпантли. Деревянные перекладины, конечно же, разложились, но археологи сумели восстановить габариты сооружения. Вертикальные столбы имели высоту около пяти метров, а в длину страшные "счёты" насчитывали 35 метров. Цомпантли стояли в несколько рядов, занимая площадку шириной 12–14 метров.
Стали ясны и масштабы башни: 5 метров в диаметре и не менее 1,7 метра в высоту. В такой башне и на такой "стойке" в сумме уместились бы тысячи черепов.
Датировав сопутствующие находки, археологи установили, что отдельные цомпантли построены в разное время между 1486 и 1502 годами. Но, как показывают предыдущие находки человеческих останков, жертвоприношения (возможно, меньшие по масштабу) практиковались в Теночтитлане с момента его основания в 1325 году.
Всего было собрано 180 более или менее сохранившихся черепов и тысячи фрагментов. Кости могли раскрошиться со временем или могли быть сознательно раздроблены разрушившими страшное святилище конкистадорами.
75% изученных черепов принадлежали здоровым мужчинам в возрасте от 20 до 35 лет. 20% жертв составили женщины и 5% – дети. Это согласуется со свидетельствами конкистадоров, что в жертву приносились в основном военнопленные и частично купленные на рынке рабы.
Теперь археологи изучают технику кровавого обряда. Характер царапин на черепах не оставляет сомнения, что голова отрезалась уже у мёртвого тела. В качестве инструмента использовались лезвия из обсидиана, более острого, чем современная хирургическая сталь. Все манипуляции явно были отработаны до автоматизма.
"[Ацтекские жрецы] имели чрезвычайно впечатляющие анатомические знания, которые передавались из поколения в поколение", – говорит Ксимена Бальдерас (Ximena Balderas).
Зачем же ацтеки практиковали эти страшные ритуалы, по масштабу не имеющие известных аналогов во всей человеческой истории? Сами они верили, что человеческими жизнями питаются боги. Если перестать кормить богов, солнце не взойдёт, и мир погибнет. Да и жертвы в конце концов, по мнению ацтекских жрецов, остаются не в накладе: им уготовано почётное место в загробном мире.
Историки, однако, видят и более приземлённое объяснение. Молодая империя ацтеков за 200 лет завоевала всю центральную и южную часть нынешней Мексики, в ряде регионов сталкиваясь с мощным сопротивлением местного населения. Массовые убийства могли быть жестом устрашения, демонстрацией политической мощи.
"Убийство пленников, даже в ритуальном контексте, является сильным политическим заявлением, – объясняет Джон Верано (John Verano). – Это способ продемонстрировать власть и политическое влияние, и, как говорят некоторые, это способ контролировать собственное население".
Сейчас специалисты изучают ДНК и изотопный состав находок. Подобные исследования помогут определить, откуда были родом убитые. Историки ожидают, что их происхождение окажется самым разнообразным.
"Гипотетически, в этом цомпантли у вас есть выборка населения со всей Мезоамерики, – говорит Лорена Вальин (Lorena Vallin). – Это беспрецедентно".
Территория раскопок уже включена в состав мемориала Темпло Майор.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как человеческие жертвоприношения помогли становлению иерархии в обществе, кого и зачем приносили в жертву в Древнем Китае. А ещё мы рассказывали о людоедах, гравировавших кости своих жертв.
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