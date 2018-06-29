Руководитель "Миссии Сибирь" прокомментировала ее заморозку

Проект "Миссия Сибирь" не закрыт. По этому проекту литовцы приезжали в Россию для обустройства мест захоронений ссыльных. Руководитель проекта Риминта Кежелите заявила, что впервые участникам проекта отказано в выдаче виз в Россию. Правда, у проекта еще есть две недели на получение виз.

Прекращение выдачи виз литовцам, направляющимся в Россию в рамках 17-го проекта, МИД России объяснил ужесточением позиции Литвы в вопросах мемориальной деятельности. Вильнюс стал разрабатывать новую редакцию "Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия", сообщает РИА Новости. И под этим предлогом оказались фактически заморожены все ремонтно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов.

При этом министерство культуры Литвы на обращения российского посольства и МИД России не ответило. А вот отказ в визах в Вильнюсе сочти непропорциональными и безосновательными действиями, заявив, что сравнивать приведение в порядок посольством советских захоронений и общественное движение необоснованно.

"Надеемся, что Россия не будет чинить искусственных препятствий и искать причин для приостановки инициативы", — заявило литовское внешнеполитическое ведомство.

"Указанная мера будет действовать до тех пор, пока литовская сторона не предоставит реальную возможность возобновления военно-мемориальной деятельности. Принцип взаимности и в этом важном деле остается определяющим. Патриотический порыв молодых литовцев сопровождается широкой пропагандистской кампанией в Литве, имеющей очевидный обвинительный контекст в адрес современной России", — тут же отметило российское посольство в Вильнюсе.

При этом российское диппредставительство добавило и особо подчеркнуло, что 16 лет Россия доброжелательно способствовала проведению работ по увековечиванию памяти репрессированных. При этом литовская сторона заблокировать аналогичную военно-мемориальную деятельность посольства России на захоронениях советских воинов на территории балтийской страны.

В Литве всего захоронено более 80 тысяч советских военнослужащих и более 200 тысяч советских военнопленных.

17-я экспедиция "Миссии Сибирь" собиралась отправиться в Россию с 17 июля по 1 августа.