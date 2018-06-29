Защитники Кьеллини и Барцальи продлили контракты с "Ювентусом"

Туринский футбольный "Ювентус" объявил о продлении контрактов с многолетними лидерами обороны команды Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи.

33-летний капитан "Юве" Кьеллини продлил контракт с клубом до лета 2020 года, сообщает РИ А Новости. Его партнер по центру обороны 37-летний Барцальи пролонгировал свое соглашение на один сезон — до лета 2019 года​​​.