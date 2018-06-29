Пожизненное для президента: текст приговора направлен Порошенко

Украинский народный трибунал направил Петру Порошенко полный текст приговора. Ранее он был заочно приговорен к пожизненному заключению.

Также документ отправлен министру внутренних дел Арсену Авакову, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову, премьер-министру Владимиру Гройсману, начальнику Генерального штаба Виктору Муженко, министру обороны Степану Полтораку, председателю Верховной рады Андрею Парубиюи экс-премьеру Арсению Яценюку.

Как сообщает ТАСС, судья Елена Шишкина заявила, что приговор должен быть приведен в исполнение после смены власти в Киеве. По ее словам, он послужит платформой для международных судебных инстанций, которые будет в дальнейшем рассматривать преступления режима Порошенко.

УНТ был создан в середине марта этого года инициативной группой граждан Украины. Трибунал рассматривает дела о преступлениях на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права. Судьи при рассмотрении дела Порошенко изучили рассмотрели более 1089 томов материалов. Приговор был зачитан на центральной площади Луганска 22 июня.