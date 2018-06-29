"Петр восстановил справедливость": французские тюремщики разрешили Павленскому гулять

Художнику-акционисту Петру Павленскому разрешили гулять в тюрьме и общаться с другими заключенными.

Его соратница Ксения Оксман рассказала РИА Новости, что "Петр восстановил справедливость" после 8 месяцев изоляции на специальном режиме и 6 месяцев отсутствия прогулок. Но пока он сидит в камере один.

"Теперь он на общем режиме вместе со всеми остальными арестантами. И гуляет в общем дворе", — сказала она.

Ранее Оксман сообщала, что администрация изощренно издевается над художником, заставляя подать прошение о прогулках, но он этого из принципа делать не хочет.

Петр Павленский был задержан в октябре за поджог здания Банка Франции. Суд в феврале продлил ему срок ареста еще на четыре месяца. Согласно французскому законодательству, поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

В России и за рубежом Павленский известен как исполнитель ряда скандальных акций. Он зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои гениталии к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ. Потом он переехал с семьей во Францию, где получил политическое убежище.