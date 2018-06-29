Сборную Южной Кореи забросали яйцами по прилете с чемпионата мира

Футболистов сборной Южной Кореи, которые не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира, по прилете домой ждал "теплый прием". Во время официальной церемонии встречи команды в одном из залов международного аэропорта Инчхон игроков закидали яйцами.

Всего в зале собралось около 500 болельщиков, которые дарили цветы и фотографировались с игроками. Однако не все оказались довольны результатом команды на турнире. В какой-то момент несколько болельщиков бросили в сторону южнокорейских футболистов яйца. Как отмечает ТАСС, ни одно из них не достигло цели.