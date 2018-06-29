Россия не собирается выдворять Сноудена

Москва никогда не обсуждала с администрацией Дональда Трампа ситуацию с экс-сотрудником ЦРУ и Агентства нацбезопасности США Эдвардом Сноуденом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он не знает, почему вопрос Сноудена поднят перед саммитом президентов России и США в Хельсинки.

"Эдвард Сноуден — хозяин своей судьбы", — напомнил Сергей Лавров.

При этом Сергей Лавров напомнил ситуацию, как Сноуден получил убежище в России, сообщает "Интерфакс". В США Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Из США он бежал в Гонконг. Оттуда он и попал в Москву. Задерживаться в России он не планировал. Москва была транзитной точкой на его маршруте. Но Госдеп США аннулирован американский паспорт Сноудена в тот момент, пока он находился еще в воздухе.

В качестве беженца он провел две недели в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Затем в России он получил временное убежище. 1 августа 2014 года защита Сноудену была продлена на три года. Сноудену также был выдан вид на жительство.

Но Вашингтон настаивает на том, что Сноуден должен предстать перед американским судом.