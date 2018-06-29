Леброн Джеймс покинет "Кливленд"

Американский форвард Леброн Джеймс решил не продлевать контракт на следующий сезон с клубом Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс". Таким образом, один из лучших игроков лиги 1 июля станет свободным агентом.

Джеймс не станет использовать опцию продления контракта в размере 35,6 миллионов долларов, сообщает РИА Новости. Отмечается, что сам 33-летний баскетболист заинтересован в переходе в "Лос-Анджелес Лейкерс". При этом Леброн останется в "Кливленде", если ему предложат большую сумму, чем любой другой клуб НБА.