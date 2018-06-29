Лавров: Запад пользуется логикой Червонной Королевы

Обвинения Запада в адрес Москвы напоминают логику Червонной Королевы из сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью британскому Channel 4.

Как сообщает ТАСС, журналист задал министру вопрос, может ли Владимир Путин гарантировать Дональду Трампу, что Россия не будет вмешиваться в промежуточные выборы в США. На это Лавров ответил, что Москва "предпочитает факты" и не может обсуждать то, что "построено лишь на догадках, highly likely как это было в расследовании дела в Солсбери".

"Я люблю Льюиса Кэрролла, но не считаю, что логика королевы, которая говорила "сначала казнь, суд потом!" должна преобладать", — с иронией отметил Лавров.

Также Лавров затронул в интервью тему антироссийских санкций. Он сказал, что Россия не будет против отмены санкций.

"Но мы также не против того, чтобы использовать этот период для укрепления наших возможностей в ключевых секторах нашей экономики, безопасности и других сферах, от которых зависит функционирование независимого государства", — цитирует Лаврова "Интерфакс".

По его словам, последние годы Россию научили многому, "включая тот факт, что в определенных вопросах нельзя опираться на Запад". Например, в сфере технологий, потому что их поставки могут быть внезапно прекращены в любой момент.

"Мы выносим уроки, но мы, конечно же, не будем против снятия санкций и ответим на это взаимностью, потому что и с нашей стороны действуют некоторые контрмеры", — подчеркнул Лавров.

По мнению главы МИД РФ, те, кто проводит русофобскую политику, делают это из-за того, что им больно утрачивать статус лидера на мировой арене. Он считает, что они хотят "наказать Россию, снизить ее статус".