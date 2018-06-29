Стрельба в Мэриленде. Какую цену платят американцы за свободный оборот оружия
Расстрел в американском Мэриленде был спланированной местью психически неустойчивого человека. Это выводы полиции. Преступник, проигравший иск к редакции за клевету, готовился к нападению несколько лет: достал план здания, собрал арсенал спецсредств и даже вытравил подушечки пальцев. Затем взял дробовик и убил 5 человек, а 20 ранил. Коллеги погибших выпустили свежий номер газеты со старым вопросом к Белому дому: о цене, которую американское общество платить за свободный оборот оружия.
С утра израненная газета, несмотря ни на что, вышла со свежим номером. Главный материал в Capitol Gazette о массовом расстреле в своей же редакции. На первой полосе фотографии пятерых убитых сотрудников: редакторы, журналисты, сотрудник отдела продаж .
"Когда он зашел в редакцию, все люди, находившиеся там, оказались беззащитны. Там не было никакой охраны", — рассказывает журналист издания Терри Смит.
Сигнал в полицию города Аннаполиса штат Мэриленд о стрельбе в редакции поступил в 14:40. Первые полицейские машины прибыли на место уже через минуту. Но к этому моменту убийца уже успел много раз нажать на курок. К атаке преступник хорошо подготовился: использовал светошумовые и дымовые гранаты. Жертв, говорят полицейские, могло бы быть еще больше, если бы убийца смог достать полуавтоматическую винтовку. Когда спецназ зачищал здание, преступника обнаружили под столом.
"Он, возможно, хотел смешаться с толпой и выйти незамеченным", — считает бывший сотрудник спецслужб Мэри О'Тул
Не вышло. Вот кадры ареста. При себе документов не оказалось, имя назвать отказался. Подозреваемый, словно маньяк из фильма Дэвида Финчера "Семь", специально повредил себе пальцы, чтобы стереть отпечатки пальцев. Но в современном мире высоких технологий не скрыться. Полицейские использовали технологию распознавания лиц: компьютер по базам фотографий водительских удостоверений и паспортов нашел нужную карточку. Это 38-летний житель Мэриленда Джарод Рамос.
Быстро нашли и возможный мотив. Похоже, это была месть взбесившегося читателя Capital Gazette, которому не понравилась заметка о нем самом. 7 лет назад суд признал Рамоса виновным в том, что он, познакомившись в Facebook с женщиной, стал ее преследовать. В газете вышел об этом материал под названием "Джарод желает подружиться". С тех пор Рамос писал об издании гневные твиты и даже подал на газету в суд, но проиграл. И вот спустя несколько лет, по-видимому, решил отыграться.
"Я сразу понял, что это он. Рамос явно планировал нападение. Вопрос был лишь в том, на кого он нападет первым", — вспоминает адвокат Бреннан Маккарти.
Рамос отказывается сотрудничать со следствием. Вменяемость подозреваемого установит экспертиза.Тем временем у редакции Washington Post и многих других американских газет по всей стране появились полицейские наряды. Известно, что в первые часы после таких резонансных преступлений, повышается вероятность, что отыщутся желающие подобное повторить.
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