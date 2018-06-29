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29 июня 201820:34 Ольга Мещерякова

Нас услышали: пенсионеры предложили расширить круг обсуждения пенсионной реформы

Главная цель поправок в пенсионное законодательство — рост благосостояния пенсионеров, увеличение пенсий. В российских регионах обсуждают изменения, инициированные правительством. Все предложения с мест передадут в рабочую группу, которая готовит законопроект к первому чтению в Госдуме. На их основе могут быть сформулированы и новые нормативные акты.

По всей стране начались дискуссии, сходы пенсионеров, в которых принимают участие и те, кто уже вышел на пенсию, и люди более младшего возраста. Вопросов много.

- На одного работающего два, это уже много. А демография так складывается, что через несколько лет будет на одного работающего один пенсионер.

"Есть ряд негативных явлений, которые связаны с повышением пенсионного возраста. Мы хотели бы высказать свое мнение по этому поводу", — предваряет выступление председатель правления хакасского регионального отделения партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Серебряков.

Обсуждения организовала партия пенсионеров "За социальную справедливость". Сторонники изменений говорят о том, что чем раньше в пенсионной системе начнутся коррективы, тем быстрее вырастет пенсия.

"Повышение пенсии сразу улучшит состояние 200 тысяч граждан. Вот это уже здорово!" – на одну из сторон весов смотрит председатель правления отделения партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Марий Эл Валентина Злобина.

И это только в республике Марий Эл. В целом по стране — миллионы. Уже в следующем году пенсии поднимутся на тысячу рублей, через год — еще, и так по восходящей. Улучшить благосостояние старшего поколения — главная цель законопроекта. Цель обсуждений — учесть все детали.

"Нужно защитить тех, кому исполнилось 50 и выше, кто продолжает работать, от работодателя, которые будут увольнять тех, кто старше. Они будут просто их увольнять, и все", — констатирует глава владимирского отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Александр Ершов.

"Прежде чем к этому вопросу подходить, конечно, необходимо создать нам рабочие места", — подчеркивает председатель правления красноярского отделения "Российской партии за соцсправедливость" Сергей Гонюхов.

"Когда мы учителей, коллег, провожали на заслуженный отдых, на пенсию, всегда они обращались ко мне, как к директору: Николай Александрович, а можно еще поработать?", — рассказывает директор школы Николай Чубаров, правда, не задаваясь вопросом, а почему?

Желание оставаться в строю — аргумент серьезный. Но не каждая работа предполагает большой трудовой стаж. Участники дискуссий просят это учитывать.

"Человек должен иметь возможность уйти досрочно на пенсию. При этом он должен по прозрачной пенсионной системе ясно просчитать, какую пенсию он заработал, чтобы это решение было взвешенным", — добавляет Валентина Злобина.

"Нас услышали, это здорово, это очень хорошо. Ибо та балльная система, которая была, вернее, она сейчас действует в настоящее время, она не отражает чаяния наших пенсионеров", — считает Сергей Гонюхов.

"Мы предложили: не наша партия, а пусть и другие люди поучаствуют в нашем диалоге, и общественные организации, и непарламентские партии", — расширил охват аудитории глава ставропольского отделения партии пенсионеров Илья Илиади.

По итогам сходов составлены резолюции. Мысли, сомнения, надежды — пенсионеры, как экспертное сообщество, готовы представить свои предложения

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