Футболисты ЦСКА не смогли обыграть "Адмиру Ваккер" в товарищеском матче

Футболисты московского ЦСКА провели на сборе в Австрии товарищескую встречу с местным клубом "Адмира Ваккер", завершившим прошедший чемпионат австрийской Бундеслиги на пятом месте. Соперники не смогли выявить победителя, сыграв вничью со счетом 1:1.

Армейцы вышли вперед на 20-й минуте первого тайма. Автором гола стал Федор Чалов, отличившийся после передачи Витиньо. Однако еще до перерыва Эдриса Лубега сравнял счет. Во втором тайме зрители забитых мячей не увидели.

В составе "красно-синих" на поле появился новичок ЦСКА словенский полузащитник Яка Бийол. Напомним, что армейцы завершат свой первый предсезонный сбор 30 июня.