"Газпром" идет на исторический рекорд экспорта

Прокладка трубопровода "Северный поток-2" начнется уже этим летом. А тем временем американские власти пообещали Германии, что пока не будут вводить санкции в отношении газопроводов с российским участием.

Пока еще не все европейские государства дали согласие на строительство. "Уже все разрешения по строительству и по эксплуатации газопровода выдали Германия, Швеция и Финляндия. Да, есть вопрос по выдаче разрешения Данией, но есть и план решения данного вопроса", — заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

На этой неделе премьер-министр Дании Ларс Расмуссен предложил европейским странам оценить целесообразность строительства "Северного потока-2". Но отсутствие разрешения от Дании не помешает начать строительство газопровода. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость газопровода оценивается в 9,5 миллиарда евро. Он пройдет через экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Кроме того, "Газпром" строит еще один газопровод — "Турецкий поток". Строительство его первой нитки, предназначенной для турецкого рынка, завершено. Через два года по второй ветке газ может пойти через Болгарию, Сербию и Венгрию.

Доля "Газпрома" на рынке Европы неуклонно растет. На российскую компанию приходится уже более трети поставок. Алексей Миллер ожидает, что в этом году экспорт достигнет рекордных показателей в 200 миллиардов кубометров.

Европейский газовый рынок — это заветная цель и для США, которые туда поставляют сжиженный природный газ. Но они России не конкуренты. Цены на американский СПГ в десятки раз выше, чем на российское голубое топливо. Да и доля американского газа на европейском рынке сегодня мала — примерно 0,5%.

"Америка никогда не догонит и не перегонит Россию в поставках сжиженного природного газа на европейский рынок и Российскую Федерацию, — уверен Алексей Миллер. — И причина этого в том, что ключевым для потребителей является вопрос цены и вопрос надежности поставок".

Транзитный договор с Украиной действует до конца 2019 года. У "Газпрома" и "Нафтогаза" есть взаимные претензии, которые стороны пытались урегулировать в суде. Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза Украины". В "Газпроме" считают, что данное решение нарушило "баланс в интересах сторон". Сегодня Алексей Миллер рассказал о создании трибунала по расторжению контрактов с Украиной.

"Вчера Государственный апелляционный суд Швеции подтвердил свой приказ о приостановке исполнения решения стокгольмского арбитража. На сегодняшний день исполнять никто не может те решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражем по договору на транзит", — указал Миллер.