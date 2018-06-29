Надежда на "Александра Санникова": на Севморпуть выходит самый мощный дизель-ледокол России
В Петербурге в первый арктический поход проводили "Александр Санников". Самый технологичный дизельный ледокол России. Он будет сопровождать танкеры в районе Северного морского пути.
Ему только предстоит отправиться в северные моря, чтобы там сопровождать российские танкеры во льдах, а о нем уже отзываются, как о лучшем в своем роде. Самый мощный дизельный ледокол в России — "Александр Санников". Последний морской ритуал перед отправлением – поднятие флага.
Созданный по заказу "Газпром нефти" и исключительно в интересах развития судоходства с учетом отечественных проектов по добыче арктической нефти. На новый ледокол возлагают большие надежды. Специалисты уверены, дизельный "Александр Санников" не уступает атомным ледокольным судам: минимальное энергопотребление и повышенная маневренность. Вокруг своей оси на 360 градусов — одним нажатием кнопки – ледокол разворачивается за минуту.
Капитан ледокола Александр Киселев рассказывает о навигационном оборудовании судна, показывает принцип работы пульта управления.
Суперсовременная система навигации, управление энергообеспечением в автомате, до 40 дней работы в автономном режиме при самых экстремальных температурах. Так высокотехнологично к перевозке нефти по Обской губе, кажется, еще не подходили.
"Задача этого нового ледокола — обеспечить бесперебойную отгрузку нефти с нашего месторождения Новопортовское, которое расположено на полуострове Ямал. Это одно из крупнейших месторождений. Извлекаемые запасы месторождения превышают 250 миллионов тонн. Мы отгружаем эту нефть с терминалов. У нас есть новый терминал, который находится прямо в Карском море. Температура в зимнее время здесь очень часто опускается до минус 50 градусов и, конечно, в таких условиях поддержка и помощь ледокола просто необходимы. Его технические характеристики уникальны", — поясняет председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.
Ледокол имеет длину 120 метров. Это не просто ледокол, это плавучий город. Здесь и вертолетная площадка, на которую свободно сядет даже Ми-8, и аварийные катера, и своя пожарная станция. Не только технологичным, но и экологичным ледокол делает и принцип утилизации отходов. Нулевой сброс. И твердые, и жидкие отходы хранятся на борту вплоть до швартовки в порту.
"Это большое дело, я за него болею. Я очень горда. Это лучший отечественный ледокол, плод человеческой мысли и человеческих рук. И он уникальный", — подчеркивает исключительность события и самого ледокола замгендиректора "Газпром нефти" Елена Илюхина.
"Александр Санников" имеет все основания считаться одним из флагманов арктического флота России, в развитии которого принимает активное участие "Газпром нефть".
Совсем скоро в эксплуатацию будет введен еще один дизельный ледокол – "Андрей Вилькицкий". Он и "Александр Санников" уже в самое ближайшее время будут работать под российским флагом и выведут эффективность круглогодичных поставок арктической нефти на новый уровень.
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