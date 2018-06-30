В Румынии вновь обнаружен вирус африканской чумы свиней

В Румынии вновь выявлен вирус африканской чумы свиней (АЧС). При этом возбудитель впервые проник на территорию коммерческого хозяйства – на ферму в уезде Тулча на востоке страны. Вирус был обнаружен на бойне, уточняет ТАСС.

На ферме введен карантин, начато эпидемиологическое расследование.

Ранее опасное заболевание было выявлено в двух деревнях, находящихся всего в 500 метрах от границы с Украиной. ЧП произошло 11 июня, АЧС был найден в деревнях Сэлчень и Чаталкиой в том же уезде Тулча. Ранее в июне Киев предупредил Бухарест о том, что на украинской территории возле румынской границы найдены три очага АЧС. Заболевшие свиньи и животные, бывшие с ними в контакте, были забиты.

В Румынии африканская чума свиней была впервые выявлена в 2017 году. Для человека этот вирус не опасен, однако он стремительно распространяется как среди диких, так и среди домашних свиней, нанося серьезный ущерб сельскому хозяйству. Экономический ущерб (ликвидация заболевания и потери в международной торговле) может исчисляться десятками миллионов долларов. АЧС — основной фактор, который не дает развивать свиноводство в африканских странах.