Трамп озвучил интересующие его темы для обсуждения с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить во время встречи с Владимиром Путиным ситуацию в Сирии и на Украине, крымский вопрос, а также приписываемое России вмешательство в американские выборы.

На вопрос, признают ли США Крым российским, Трамп ответил: "Мы посмотрим". Он уже не первый раз затрагивает тему полуострова, увязывая это с политикой, которую проводил предыдущий президент США Барак Обама.

Что касается урегулирования ситуации в Сирии, то, по словам замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, речь идет о двух аспектах. Первый касается "продолжения борьбы и окончательного преодоления террористической угрозы и ликвидации тех "гнезд терроризма", которые остались еще в Сирии", второй — политического процесса, в котором наблюдаются в последнее время "некоторые обнадеживающие сдвиги".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что если Дональд Трамп поднимет вопрос "вмешательства" России в американские выборы, российский президент будет готов повторить, что этого не было, передает РИА Новости.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Они намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам.

Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.