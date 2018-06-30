Дональд Трамп не исключил, что США признают Крым российским

Дональд Трамп не стал исключать, что США могут признать Крым российским. На вопрос журналистов он ответил кратко: "Посмотрим". В том, что Украина утратила Крым, Трамп обвиняет Барака Обаму, своего предшественника. "Это стало возможно благодаря Обаме", — отметил он.

16 июля в Хельсинки состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первый двусторонний саммит глав России и США, напоминает РИА Новости.

Российским регионом Крым является с марта 2014 года. На референдуме, проведенном тогда, 96,77 процентов жителей полуострова и 95,6 севастопольцев высказались за вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Несмотря на то, что голосование за воссоединение с Россией проводилось демократическим путем и в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом, Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Референдум был проведен после государственного переворота на Украине. Президент Владимир Путин отметил, что крымский вопрос "закрыт окончательно".