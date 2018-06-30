Знаменитый пианист Ланг Ланг сыграл в Большом театре и "поболел"

Знаменитый пианист оказался заядлым футбольным фанатом и прилетел в Москву на ЧМ.

Вместе со своей девушкой и мамой поболеть, погулять, полюбоваться Москвой.

"Я прекрасно провел свое время в России! Побывал в Большом театре, на Красной площади. И даже увидел стол, где Чайковский и многие другие великие композиторы подписывали свои контракты."

Большой Ланг Лангу показала давняя знакомая — руководитель пресс-службы Катерина Новикова. Они были представлены другу другу еще в 2000 году, когда совсем юного музыканта дирижер Юрий Темирканов пригласил в Санкт-Петербург, где Катерина работала замдиректора Филармонии.

Во время экскурсии всемирно известный пианист неожиданно для всех начал играть шопеновскую прелюдию.

Шопен – музыка из его китайского детства. Как и Лист, запавший в душу года в два. "С "Венгерской рапсодии" в исполнении Владимира Горовица все началось, — часто вспоминает пианист, — и с его ученика, ставшего моим наставником. — Выходит, я – праученик Горовица. Потом, – продолжает признаваться в любви к "русской школе" и говорить о ее влиянии Ланг Ланг, – в моей жизни появились Юрий Темирканов и Валерий Гергиев, и началась дружба со знаменитыми оркестрами."

Из интересных фактов:

- Журнал Time назвал Ланг Ланга одним из ста самых влиятельных людей мира.

- Ланг Ланг открывал Пекинскую Олимпиаду.

- На Чемпионате мира по футболу в Рио–де–Жанейро давал концерт с Пласидо Доминго.

- Записал 7-ю фортепианную сонату Прокофьева в качестве саундтрека компьютерной игры Gran Turismo 5 and 6, ставшей мировым бестселлером и распроданной многомиллионным тиражом.

- "Эффектом Ланг Ланга" назвали оказываемое им влияние: только в Китае — 50 миллионов пианистов.