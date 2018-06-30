Сергей Филин женился

После 19 лет совместной жизни и рождения двух детей народный артист России Сергей Филин добился руки Марии Прорвич.

Пара официально оформила отношения. Бывший солист Большого театра, бывший худрук, а ныне руководитель Молодежной балетной программы, сказал, что в следующем году — "двадцатилетняя, фарфоровая свадьба, которую странно было бы отмечать, не зарегистрировавшись", и что старшему сыну уже 22, а среднему — 12. "Нам не хотелось бы, чтобы дети женились прежде, чем это сделаем мы", — добавил он.