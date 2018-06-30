Американские спецслужбы: КНДР тайно продолжает работу на ядерных объектах

Эксперты из ЦРУ и других американских разведслужб уверены, что Ким Чен Ын обманывает Трампа в надежде получить от США больше выгод. Пхеньян продолжает считать, что ядерное оружие – это условие выживания, поэтому на ядерных объектах страны по-прежнему ведутся работы.

В частности, там производят топливо для ядерных ракет, передает РИА Новости со ссылкой на канал NBC. Спецслужбы США указывают, что нет никаких доказательств того, что КНДР остановила ядерное производство или хотя бы сократила его. Помимо ядерного центра в Йонбене, на территории страны есть еще несколько секретных ядерных объектов. Северная Корея скрывает их от США.

"Работа идет на целом ряде объектов", — считают эксперты. Спецслужбы уверяют, что пристально следят за ситуацией в КНДР.

В мае текущего года на ядерном полигоне Пхунгери были ликвидированы 3 тоннеля из 4. А 12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Итогом саммита, который многие считают историческим, стало подписание подробного документа. По мнению Трампа, он обеспечит большие перемены в отношениях двух стран, а также обеспечит быструю денуклеаризацию Корейского полуострова.