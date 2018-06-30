В США предъявили новые обвинения бывшему врачу сборной по гимнастике

Новые обвинения предъявили бывшему врачу американской сборной по гимнастике. По итогам расследования выяснилось, что Ларри Нассар причастен еще к шести эпизодам домогательств к детям.

Мужчина уже отбывает наказание за совращение несовершеннолетних спортсменок; его приговорили к тюремному сроку в 175 лет. Показания против медика дали около 160 пострадавших.

Кроме того, ранее суд приговорил Нассара к 60 годам лишения свободы за хранение детской порнографии. Из-за разгоревшегося скандала руководство Федерации гимнастики США ушло в отставку в полном составе, сообщает телеканал "Россия 24".