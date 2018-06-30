В одном из ресторанов Китая взорвался газ, погибли два человека

В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) произошел взрыв в ресторане. Его жертвами стали два человека, еще шестеро пострадали.

Сообщается, что взорвался резервуар с газом.

Пострадавшие были госпитализированы, их жизням ничто не угрожает, передает ТАСС. Полиция выясняет причины трагедии, начато следствие.