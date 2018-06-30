Туристов предупредили о вспышке опасного заболевания на Шри-Ланке

На Шри-Ланке зафиксирована вспышка опасного заболевания – лептоспироза. У человека эта болезнь протекает зачастую очень тяжело и требует реанимационных мероприятий. Роспотребнадзор рекомендует российским туристам учитывать эпидемиологическую ситуацию на Шри-Ланке при планировании летнего отдыха.

Число заболевших на территории Шри-Ланки превысило 1520, передает ТАСС. Роспотребнадзор отмечает, что эта цифра, скорее всего, занижена: лабораторная диагностика в островном государстве проводится не в полном объеме. Министерство здравоохранения Шри-Ланки признает, что с начала года число случаев заболевания лептоспирозом постоянно растет.

Бактерии, вызывающие лептоспироз, "любят" засушливый климат. Чаще всего заболевают люди, работающие на фермах крупного рогатого скота или на плантациях сахарного тростника. Однако и туристы подвергаются риску: лептоспироз передается через пищу (при употреблении мяса больных животных), воду (при употреблении сырой воды или купании), а также через укусы клещей. Можно заразиться и при контакте с больным животным – например, собакой или лошадью. От человека к человеку инфекция не передается.