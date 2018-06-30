Пожар под Калининградом потушили, пострадавших нет

Под Калининградом этой ночью тушили крупный пожар на территории бывшего целлюлозно-бумажного комбината.

Горел цех, в котором складировали макулатуру и другие отходы производства. Огнём было охвачено более трёх тысяч квадратных метров. Чтобы взять ситуацию под контроль, на место выехали десятки пожарных. Работала спецтехника, в том числе вертолёт и пожарный поезд.

В МЧС России по региону сообщили, что угрозы жителям города Советска нет, никто не пострадал. Причины пожара выясняются.