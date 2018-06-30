Узбекистан ведет переговоры со Швейцарией по деньгам Гульнары Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана ведет переговоры по возвращению из Швейцарии части замороженных средств, принадлежащих Гульнаре Каримовой, старшей дочери первого президента республики.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Гульнару Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже в отношении нее было возбуждено еще одно уголовное дело.

По версии следствия, Каримова легализовала на территории зарубежных стран активы на сумму более 1,3 млрд долларов, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн франков. Только в Швейцарии находятся около 800 млн долларов.

В настоящее время вопрос возвращения Узбекистану денег практически решен, сообщает ТАСС.