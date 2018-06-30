Полторы сотни военных полицейских вернулись в Россию после командировки в Сирию

Из Сирии вернулись 150 российских военных полицейских. Офицеров встретили в Моздоке. В Арабской Республике россияне контролировали режим прекращения огня в зонах деэскалации, обеспечивали безопасность мирного населения во время гуманитарных акций, передает телеканал "Россия 24".

Перед отправкой домой военным полицейским на авиабазе Хмеймим вручили государственные награды. Также после выполнения задач из Сирии домой продолжают возвращаться авиационная техника, экипажи и летно-технический состав.