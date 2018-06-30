На западе Мексики произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на западном побережье Мексики. По данным специалистов, эпицентр находится недалеко от штата Халиско, очаг — на глубине десяти километров.

Сейсмологические службы и местные власти следят за ситуацией и надеются, что обойдется без жертв и разрушений.

Мексика только недавно оправилась от прошлогоднего бедствия. В сентябре землетрясение магнитудой 7,1 унесло жизни около 400 человек, более шести тысяч пострадали. Десятки зданий были разрушены, миллионы домовладений остались без электричества.