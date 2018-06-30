Фернандо Торрес может перебраться в Японию

Экс-нападающий мадридского футбольного клуба "Атлетико" и сборной Испании Фернандо Торрес близок к переезду в Японию.

Испанский 34-летний форвард близок к подписанию контракта с клубом "Саган Тосу", сообщает Чемпионат.com. Отмечается, что сторонам осталось лишь уладить последние детали контракта. Соглашение будет рассчитано на три сезона, а зарплата Торреса составит 6,2 миллиона евро в год.