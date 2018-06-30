Гассиев про бой с Усиком: победитель получит все

Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал предстоящий финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг, где он встретится с украинцем Александром Усиком. Бой состоится 21 июля в Москве.

"Я был готов драться с Усиком в любой точке мира, — заявил Гассиев, которого цитирует ТАСС. — Уверен, что наш бой получится великолепным. Победитель получит все".

Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Усик — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).