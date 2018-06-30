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30 июня 201812:22 Сергей Брилев

Матвиенко рассказала, чем американские конгрессмены займутся в России

Из США в Россию — сначала в Петербург, а потом в Москву — приезжает целая группа конгрессменов из США, пусть даже сроки своего приезда они определили сами. Станет ли это прелюдией к саммиту Путин – Трамп? Об этом "Вести в субботу" подробно поговорили с Валентиной Матвиенко. Она не просто третий человек в государстве — председатель Совета Федерации, то есть российского аналога Сената — но еще и постоянный член Совета безопасности при президенте.

- А вы хитрая, Валентина Ивановна. Вы, наверное, как раз придумали международный парламентский день, чтобы в Россию наконец то доехали сенаторы из Соединенных Штатов Америки?

- Мы давно предлагали нашим коллегам из американского Конгресса возобновить диалог: лучше встречаться, пытаться услышать аргументы друг друга и вести диалог. Мы не получали отклик. И нам очень приятно, что инициатива начать такой диалог теперь исходит от Конгресса США.

- Вы их примете?

- Я, к сожалению, не смогу их принять, потому что, в эти дни я в командировке в Забайкальском крае и Китае. Мы заранее их информировали, что в эти сроки меня не будет, но они не смогли их изменить.

- Они правда приехали, как им удобно?

- Но у них, безусловно, будет встреча с руководителем нашего международного комитета, сенаторами, с министром иностранных дел, будет встреча в Государственной Думе. Надеюсь, что это будет начало наших дальнейших парламентских контактов.

- Один из них  — Джон Кеннеди — сенатор от Луизианы — едет сюда с таким настроением, что я даже выписал цитату: " Многие говорят, что экономика России разорвана в клочья. Еще говорят, что цены на нефть растут и у русских дела получше. А еще люди говорят, что все эти деньги они тратят на Сирию и оружие и люди там страдают от голода. Я не знаю. Я еду выяснить".

- Это такой продукт русофобской политики, которая проводится в отношении России. Но, сенаторы должны быть люди информированные, образованные, и очень жаль, что они пользуются такими расхожими и примитивными штампами в отношении нашей страны. Я надеюсь, что их поездка в Россию уж точно изменит их мнение.

- Так или иначе, приезд сюда американских сенаторов — это прелюдия к встрече Владимира Путина и президента Трампа в Хельсинки. Какие есть противоречия — разрешимые и, наверное, неразрешимые?

- Если есть политическая воля, желание договориться, то я, как дипломат в прошлом, считаю, что нет таких тем, по которым невозможно было бы договориться, потому что любые переговоры — это компромиссы, это улица с двусторонним движением. И при любых переговорах надо исходить из взаимного учета интересов, а не попыток диктата, навязывания своей точки зрения с позиции силы — это контрпродуктивно, тогда договоренности не состоятся.

- Бог с ней, с Америкой и с тем, как Россия выглядит из-за океана, — приедут американские сенаторы, наверное, разберутся. А вот как вы оцениваете с российской колокольни то, что сейчас происходит на Западе?

- На мой взгляд, состоявшийся саммит ЕС так и не пришел к серьезным договоренностям по решению самой острой европейской проблемы — миграционной. И крен обсуждения, по-моему, не верный. Вместо того чтобы выделять деньги на строительство новых концентрационных лагерей для беженцев, надо разобраться в истоках, почему это произошло. Сегодня нужно направлять средства в Сирию, Ливию, Ирак, Йемен, прекратить там войну. Средства на восстановление инфраструктуры, налаживание мирной жизни, восстановление домов, водоснабжения, медицины, и эти беженцы вернутся к себе домой на родную землю — вот это надо обсуждать. Совсем недавно произошла история об изменении мандата Организации по запрещению химического оружия. Сам по себе факт беспрецедентный. Это ведь экспертная техническая организация, но ее наделили полномочиями практически прокурорскими, а по сути, это попытка ослабить Совбез ООН, изъяв у него эту функцию. В целом в мире очень тревожная ситуация по разрушению сложившихся международных институтов, международных соглашений, международных правил, а ведь они удерживали мир от хаоса. Давайте задумаемся, к чему это приведет. Посмотрите, Соединенные Штаты Америки отозвали свою подпись и вышли из климатического соглашения. Это была серьезнейшая работа всех институтов, всего международного сообщества по тому, чтобы принять такое соглашение, которое сохраняло бы климат, нашу планету. Вышли. Также Выход Соединенных Штатов из ЮНЕСКО. Дальше выход из важнейшего правозащитного института.

- Совета по правам человека ООН.

- Да. Кстати, я хочу сказать о том, что вообще в современном мире — это объективно — роль парламентариев, парламентаризма растет, в том числе и в разрешении тех негативных тенденций, которые идут. Там, где не могут договориться другие, парламентарии могут это сделать, могут договориться. И мы будем стараться это делать.

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