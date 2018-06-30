Президент Афганистана объявил об окончании перемирия с "Талибаном"

В Афганистане заканчивается период перемирия с движением "Талибан" (запрещена в России), заявил президент страны Ашраф Гани. Силы безопасности страны возобновляют свои операции.

"Перемирие прекращено, силы безопасности возобновят свои операции", — заявил президент Афганистана эфире телеканала Tolo News. Об этом в субботу сообщается в Twitter телеканала.

Делая заявление о прекращении временного перемирия, афганский лидер отметил, что многие члены "Талибана" хотят мира, и "прекращение огня доказало, что "Талибан" устал от войны".

Ашраф Гани считает, что усилия мирного процесса продолжаются, и афганское правительство изо всех сил пытается получить положительные результаты, об этом он также заявил в телеобращении к нации.

Режим прекращения огня со стороны правительственных войск по позициям талибов вводился на время священного для мусульман месяца Рамадан, а также в дни праздника Ураза-байрам по случаю окончания поста. Перемирие вводилось на 10 дней — с 11 по 19 июня. Позднее движение "Талибан" поддержало идею временного перемирия, но объявило о прекращении огня лишь на трехдневный срок, с 15 по 17 июня, в дни праздника Ураза-байрам.

Позднее период перемирия был продлен еще на 10 дней, до конца июня. Однако талибы отказались поддержать идею правительства Афганистана.