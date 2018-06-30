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30 июня 201813:22 Сергей Брилев

Мишустин пообещал самозанятым понятную налоговую систему

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин встретился с президентом и проговорил много чего нового для нас всех. "У нас держится достаточно неплохая тенденция по поступлению налоговых доходов во все уровни бюджета", — отметил Мишустин. То, о чем он говорит, можно понять (и порадоваться), и не будучи специалистом.

За последние пять лет экономика росла. Но, конечно, мы понимаем, что на этом отрезке было и сильное снижение. А вот рост налоговых поступлений за это время — почти 20%.

Выросли поступления от налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. При этом налоги не росли, а доходы от них — да. Как такое может быть? Удивительное рядом, но факт есть факт: куда более прозрачной, приносящей пользу экономика становится благодаря налоговой. "Вести в субботу" посетили штаб-квартиру ФНС.

Конечно, дизайн где-то еще остался и старый, но у сотрудниц теперь везде есть возможность быть модницами.

Иные цифры, на первый взгляд, просто несусветные. Ну, как это в стране с населением в 145 миллионов человек может быть 165 миллионов налогоплательщиков-"физиков"?! Оказывается, за последние годы на учет поставлены даже многие бывшие "мигранты". И в СНГ, и в мире создается единая база. Правда, пока еще только создается.

- Мне позволительно оценить морально-психологическую атмосферу в вашем ведомстве?

- Конечно. Вы же такой же налогоплательщик, как и все, — говорит Михаил Мишустин, глава ФНС.

- Мне рассказывали, что когда была первая налоговая амнистия, у вас было здесь скучновато — люди не шли.

- Это правда.

Что изменилось теперь? Об этом — чуть позже. А пока – Будапешт, город, где недавно прошла встреча Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, путь в которую России был закрыт после 2014 года. Но теперь российских налоговиков здесь не просто принимают, а еще и зовут. Почему?

- Как там в Будапеште?

- Хорошо, — признается Мишустин.

- Город контрастов?

- Да. Красивый город.

- Помимо шуток, он действительно, город контрастов. Потому что это ЕС, это НАТО. Вы из России. И вас там ждали. С чем? С кассовыми аппаратами, скажете?

- Не поверите, да, с кассовыми аппаратами и ждали.

Переведенная на английский программа российской ФНС по онлайн-регистрации данных с кассовых аппаратов. VAT — это НДС, который в России научились собирать совсем по-другому, чем даже на Западе. Как это работает? Мишустин сам встает к привычному теперь кассовому аппаратику.

Данные сразу уходят в систему. Можно считать потребительскую корзину, инфляцию и так далее.

- Мы уже привыкли в России к таким штучкам. Но я после общения с вами начал присматриваться к западным чекам, когда бываю за рубежом в командировках. Мало где такое увидишь.

- А их практически нет, — отмечает глава ФНС.

- Этому вы учите западников?

- В том числе.

Такие же понятные системы в ФНС предлагают разработать в России и для самозанятых — например, репетиторы или няни — с 1 января 2019-го в течение полугода.

"Хотел бы попросить вашего поручения отработать данную технологию пилотно в четырех регионах. Это Москва, Московская и Калужская области и Республика Татарстан", — обратился Михаил Мишустин к главе государства. "Давайте проведем такой тест", — дал одобрение Владимир Путин.

К президенту Мишустин приходил с каким-то графиками. Обещал показать и нам. Мы идем смотреть на то, как обстоят дела с собираемостью налогов уже в этом году.

- Реальный рост налоговых преступлений за 5 лет превысил рост ВВП. Такое возможно?

- Конечно, — уверяет Михаил Мишустин.

И налог на прибыть, и НДС, и НДФЛ — опять с опережением к уже и так рекордному прошлому году. Достигнуто за счет того, что все больше всего делается в белую.

- Однодневок в 2011 году знаете сколько было еще в доле от всех компаний, которые есть? 40%, — рассказывает глава ФНС.

- 40% от компаний, работавших в России, были "отмывочными"?

- Один миллион 800 тысяч компаний. Это была очень тяжелая ситуация, когда компании-однодневки были созданы для совершения фиктивных операций. У них, по сути, нет деловой цели.

- А сейчас сколько их?

- 300 тысяч примерно — 7% от всех компаний. Это очень серьезный шаг к победе над теневой экономикой, который совместно с Центральным банком, Росфинмониторингом, правоохранительными органами сделал коллективно Минфин. Министерство финансов очень много сделало для этого.

- Коллективный Минфин?

-Да.

- Красивое выражение.

"Экономика очищается от тех недобросовестных налогоплательщиков, которые не платят налоги и используют агрессивные схемы", — заявил Мишустин на встрече с Путиным. "Это в результате применения новых методов, о которых вы сказали?" — поинтересовался президент. "Совершенно верно", — ответил глава ФНС.

Но что все-таки и с налоговой амнистией? Что изменилось?

- У нас не так много людей шло. В первую очередь многие опасались того, что как-то эта информация будет использована. Но вы хоть об одном случае утечки информации слышали? – говорит Михаил Мишустин.

- Не слышал. Но это уже ваши внутренние дела. Не буду же я вас спрашивать, где у вас сейф стоит с этими декларациями. Наверняка всегда в секретном месте.

- Примерно так.

- А вот открытая часть. Я даже сужу просто по знакомым. В этот раз, когда объявлена повторная амнистия, пошли тысячами.

- Да.

- Что изменилось?

- С марта 2018 года по 1 марта 2019-го можно подать специальную декларацию, чтобы задекларировать ваше имущество, счет за рубежом, просто написать — есть специальный раздел о том, что вас волнует. Это очень важно, чтобы наши налогоплательщики разобрались со своим государством, чтобы в первую очередь вопросы резидентства были решены. Потому что в ближайшее время на Западе, я думаю, будет происходить целая кампания с использованием механизма автоматического обмена, когда будут предъявляться претензии к тем, кто не разобрался с резидентством своей страны.

- Даже не в "антироссийских" странах, а каких-то еще?

- Нет.

- По всему миру?

- Будет автоматически сделано по всему миру.

- Создается автоматическая система?

- Да. Думаю, что и к нашим уважаемым налогоплательщикам не будут тепло относиться, если они не исполняют законодательство. А уклонение от уплаты налогов в мире — это, наверное, одно из самых серьезных преступлений.

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