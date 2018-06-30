Валентин Зыков подписал новый контракт с клубом НХЛ "Каролина"

Российский нападающий Валентин Зыков подписал двухлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз". Об этом сообщает русскоязычная версия сайта NHL.com.

Согласно подписанному соглашению, в сезоне 2018-19 зарплата Зыкова составит 650 тысяч долларов, а в чемпионате 2019-20 — 700 тысяч. В прошедшем сезоне россиянин стал лучшим снайпером АХЛ, забросив 33 шайбы в 63 встречах за "Шарлотт". Кроме того, он провел 10 матчей за "Каролину", в которых набрал 7 (4+3) очков.