В Донбассе продолжаются обстрелы сёл

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе сообщили об обстрелах территории Донецкой народной республики со стороны частей Вооруженных сил Украины.

Как рассказал руководитель представительства ДНР Руслан Якубов, в поселках ДНР за сутки разорвались 70 танковых снарядов и мин, пишет ТАСС. Под огонь попали населенные пункты Широкая Балка, Докучаевск и Петровское.

В Луганской народной республике ВСУ с применением БМП, 120-мм минометов и гранатометов обстреляли Донецкий, Логвиново, Сокольники.

Противоборствующие стороны договорились о перемирии для уборки урожая с 1 июля этого года.