Состояние омбудсмена Москвы Потяевой улучшилось после ДТП

Состояние уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, попавшей в ДТП в столице вечером 27 июня, улучшилось. Врачи НИИ имени Склифосовского теперь характеризуют его как удовлетворительное, передает РИА Новости.

ДТП произошло на пересечении улиц Гиляровского и Трифоновской: "Ауди", в которой Потяева ехала в качестве пассажира, столкнулась с "Лексусом". В результате Татьяна Потяева повредила позвоночник. После госпитализации сообщалось, что она находится в состоянии средней степени тяжести.