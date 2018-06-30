В Якутии сел на мель теплоход с 55 пассажирами

На реке Лене в Якутии сел на мель в 130 километрах от Якутска теплоход "Ракета-269", следовавший в столицу республики из Сангара. ЧП произошло 30 июня около 12 часов по местному времени (6:00 по Москве) неподалеку от поселка Маймага Намского района.

На борту теплохода, принадлежащего ООО "Пассажирское райуправление", находились 55 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали два пассажира — они получили телесные повреждения в виде ушибов.

Теплоход был снят с мели с помощью проходившего мимо судна, течи в корпусе нет. На место происшествия выехала следственная группа. По факту ЧП проводится доследственная проверка, по результатам будет принято процессуальное решение.