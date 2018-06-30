Зеппельт анонсировал новый фильм о допинге в бразильском футболе

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт анонсировал новую серию фильма о допинге в бразильском футболе. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Новая серия под названием "12-й игрок Бразилии" будет показана в Германии 1 июля. То есть за один день до матча бразильцев против сборной Мексики в рамках 1/8 финала чемпионата мира в России​​​. "Широко распространенная культура мошенничества в стране с наибольшим количеством допинг-случаев в футболе в мире", — написал Зеппельт.

Год назад в предыдущей серии ARD Зеппельт с коллегами проводит расследование и пытается выявить случаи применения допинга в бразильском футболе. Журналист нашел в Бразилии врача Жулио Алвеса, который, как утверждается, давал допинг спортсменам и участвовал в манипулировании допинг-пробами, отмечает РИА Новости. Сообщается, что в 200-страничном докладе Зеппельта есть документы, подтверждающие вину Алвеса, одним из пациентов которого был Роберто Карлос.