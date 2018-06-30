Россия призывает деполитизировать энергосотрудничество

Сотрудничество в энергетике должно основываться на экономике — его необходимо максимально деполитизировать, исключив влияние любых геополитических факторов. Так прокомментировал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко ситуацию, сложившуюся вокруг проекта "Северный поток — 2".

США активно работают с властями и бизнесом стран Европы с целью убедить их отказаться от "Северного потока — 2", заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео. Александр Грушко в связи с этим отметил, что некоторые страны стараются по максимуму политизировать такое сотрудничество, чтобы "извлечь конкретные экономические дивиденды, либо таким образом усилить свои позиции в западных объединениях".

По мнению Грушко, в Евросоюзе понимают, что именно Россия — гарант энергетической безопасности континента, передает РИА Новости. Что касается "американских амбиций обеспечить такую безопасность", то доля американского сырья в европейском газовом балансе на сегодняшний день, по его словам, "составляет всего около 2 процентов".

Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство от побережья России через Балтийское море до Германии газопровода протяженностью 1220 километров и общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши, других восточноевропейских и прибалтийских стран — и напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Его планируется построить рядом с уже действующим "Северным потоком".

Реализация "Северного потока — 2" в Германии уже началась: в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания стартовало строительство немецкой части газопровода.

Поддерживают строительство СП-2 Германия, Швеция и Финляндия. Осталась всего одна страна, которая должна дать добро на создание трубопровода – Дания. Однако 27 июня премьер-министр Ларс Люкке Рассмусен объявил, что решения по "Северному потоку-2" пока нет: нужно все обсудить на "европейском столе переговоров".