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30 июня 201811:34

У бара в центре Таллина произошла стрельба

EPA

Конфликт между двумя посетителями бара в Таллине утром в субботу закончился стрельбой. Гости заведения Cafe VS на Пярнуском шоссе сначала подрались в помещении, а когда схватка переместилась на улицу, один их хулиганов выстрелил из пистолета в руку противника, пишет РИА Новости.

Оружие стрелок хранил в багажнике автомобиля. Пострадавшего отправили в больницу, а стрелявшего доставили в полицейский участок. Предварительно известно, что у него есть разрешение на хранение оружия.

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