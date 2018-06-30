Станислав Черчесов: испанцы играют в понятный нам футбол

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов перед матчем 1/8 финала домашнего чемпионата мира поделился мнением о сопернике – команде Испании.

Встреча пройдет 1 июля на московском стадионе "Лужники", начало в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча смотрите на телеканале "Россия 1".

"Испанцы играют в понятный нам футбол, — сказал Черчесов, которого цитирует РИА Новости. — Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся. Мы играли против сборной Хулена Лопетеги и видим изменения при Фернандо Йерро. Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому".