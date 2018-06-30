США подсчитывают, во сколько обойдется вывод войск из Германии

Министерство обороны США оценивает стоимость и последствия крупномасштабного вывода американских военных, размещенных в Германии, или их передислокации — например, в Польшу. Эта оценка, пока предварительная, проводится на фоне все более напряженных отношений американского президента Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в официальных кругах США.

По их словам, президент Трамп выразил заинтересованность в выводе военных из Германии на встрече с военными советниками ранее в этом году. Со слов источников, Трампа удивила численность военного присутствия США в Германии — около 35 человек, состоящих на действительной военной службе. Американский президент в связи с этим якобы посетовал, что другие страны не вносят справедливый вклад в обеспечение общей безопасности и не платят достаточных взносов в НАТО.

Издание сообщает, что известии о проводимой оценке стоимости вывода войск встревожило европейских чиновников, лихорадочно пытающихся определить, действительно ли Трамп намерен это сделать или это лишь его тактика как переговорщика перед саммитом НАТО в Брюсселе. На нем американский президент, вероятно, опять будет критиковать союзников США за недостаточные расходы на военные нужды.

Пока ведется лишь внутреннее изучение возможных вариантов — в нем не задействованы представители высшего военного руководства Соединенных Штатов. Пока не ставилась задача по разработке конкретных сценариев вывода или передислокации войск и перед Пентагоном, говорят источники.

А некоторые из них даже предположили, что руководство Пентагона решило заранее предпринять такую оценку возможных расходов, чтобы доказать привлекательность действующей схемы размещения войск и отбить у Трампа охоту к дальнейшим размышлениям о выводе своих военных из ФРГ.