Очевидцы пришли на помощь пострадавшим при взрыве на катере в Иркутске. Видео

Вечером в пятницу, 29 июня, в Ершовском заливе под Иркутском произошел взрыв на катере, очевидцы сняли на видео спасение пострадавших в результате ЧП.

По предварительной версии, во время запуска двигателя могли взорваться пары бензина. Люди, находившиеся в этот момент на борту плавсредства, получили травмы – женщину выбросило за борт ударной волной, ее супруг прыгнул за борт, чтобы помочь жене. Отец пострадавшей попытался потушить пламя, но был вынужден спешно покинуть полыхающее судно.

"Этот случай мог иметь куда более печальные последствия, если бы не бдительность и грамотные действия иркутских судоводителей. Каждому из них мы хотим выразить свою благодарность", — приводят местные СМИ комментарий представителя ГИМС.

Трое пострадавших были благополучно доставлены на берег. Катер выгорел полностью и восстановлению не подлежит.

Отметим, что в тот же день в Иркутске вспыхнул теплоход с 78 пассажирами на борту. Инцидент попал в объективы камер мобильных телефонов многочисленных очевидцев.