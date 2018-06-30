Кравчук придумал, как вернуть Крым и Донбасс

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Обозревателю" озвучил свои предложения по возврату республик Донбасса и Крыма в состав страны.

По мнению Кравчука, ранее власти Украины допустили ошибку, сделав Крым территориальной автономией. Экс-президент считает, что, придав полуострову статус национальной автономии с помощью поправок в конституцию Украины, можно выправить ситуацию.

"Это значит, что субъектом власти в Крыму будут крымские татары", — заявил Кравчук. Из слов бывшего лидера страны непонятно, какая судьба ждет русских жителей Крыма, которых, согласно переписи 2014 года, 70 процентов от населения.

Кравчук считает, что России не сможет интегрировать Крым из-за "непосильных затрат". Поэтому, сказал Кравчук, Россия вернет полуостров Украине добровольно, пишет РИА Новости.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая раскритиковала "товарно-денежное отношение" Кравчука к крымчанам. "Россия никогда не пойдет на неуважение к народу", — отметила политик.

Сенатор Алексей Пушков назвал включение Крыма в состав Украинской ССР в советское время "политическим казусом". Пушков отметил, что Крым никогда не был украинским, потому что его "жители никогда не связывали своего будущего с этой страной".

По мнению Кравчука, вопрос "возвращения" полуострова Киеву необходимо рассматривать отдельно от Донбасса. Кравчук предложил наделить регион большой автономией, потому что в нем "полностью отсутствует все украинское". "У них философия жизни совершенно другая. Нам нужны огромные усилия, чтобы их вернуть", — заявил Кравчук.