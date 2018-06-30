Путин утвердил антикоррупционный план

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий Национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы.

Документ вступил в силу 29 июня и опубликован в субботу на портале правовой информации.

"В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 5 Федерального закона "О противодействии коррупции" постановляю: утвердить прилагаемый Национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы", — говорится в указе президента.

Следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа. Ее формированием займутся в ближайшее время члены Президиума Совета при президенте РФ.

Группа будет заниматься мониторингом реализации мероприятий по противодействию коррупции. Список мероприятий и конкретных действий должен быть утвержден до 1 октября текущего года.

Доклад рабочей группы будет представляться ежегодно, уточняется в указе, подписанным главой государства.