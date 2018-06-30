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Российский Крым 24 минуты назад
В России ответили на крымское "посмотрим" Трампа
Соединенные Штаты и в целом международное сообщество рано или поздно будут вынуждены признать Крым неотъемлемой частью России. "Другого варианта просто ни у кого нет", — уверен зампред комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, у сегодняшней России "достаточно хорошие экономические показатели и боеспособная армия", так что с нею "придется считаться". О возможном признании Соединенными Штатами российского статуса Крыма заявил ранее американский президент Дональд Трамп.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также считает, что позиция Запада в вопросе статуса Крыма и антироссийских санкций рано или поздно должна измениться. По его словам, изменения "назрели и могут стартовать и по ту, и по эту сторону Атлантики", передает РИА Новости.
По мнению Косачева, пока неясно, кто из западных партнеров первым сделает шаг навстречу России, но "именно такое лидерство" нужно сейчас всему миру вместо "пресловутой трансатлантической солидарности любой ценой и невзирая ни на что". При этом Косачев добавил, что сейчас не стал бы преувеличивать значение слов американского президента.
"В ходе предвыборной кампании Трамп уже произносил нечего подобное, но, по оценкам экспертов, это было скорее уходом от конкретного ответа, нежели определением позиции. Но буду рад ошибиться", — отметил российский сенатор.
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